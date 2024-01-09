 'Yalı Çapkını'nın yıldızı Ersin Arıcı'nın yıllar önceki hali şok etti!

Ersin Arıcı, 'Yalı Çapkını'nda canlandırdığı karakterler dikkatleri üzerine çekti.



Oyuncu, projede Abidin karakterine hayat veriyor.

Arıcı'nın yıllar önce katıldığı bir programda 'Urfalıyam Ezelden' türküsü çalınırken, ağda yaptırdığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Oyuncunun, ağda yaptırdığı anlar çok konuşuldu.

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