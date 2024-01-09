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'Yalı Çapkını'nın yıldızı Ersin Arıcı'nın yıllar önceki hali şok etti!

'Yalı Çapkını'nın yıldızı Ersin Arıcı'nın yıllar önceki hali şok etti! İşte detaylar...

'Yalı Çapkını'nın yıldızı Ersin Arıcı'nın yıllar önceki hali şok etti!

Ersin Arıcı, 'Yalı Çapkını'nda canlandırdığı karakterler dikkatleri üzerine çekti.

'Yalı Çapkını'nın yıldızı Ersin Arıcı'nın yıllar önceki hali şok etti!
Oyuncu, projede Abidin karakterine hayat veriyor.

 'Yalı Çapkını'nın yıldızı Ersin Arıcı'nın yıllar önceki hali şok etti!

Arıcı'nın yıllar önce katıldığı bir programda 'Urfalıyam Ezelden' türküsü çalınırken, ağda yaptırdığı görüntüler yeniden gündem oldu.

 'Yalı Çapkını'nın yıldızı Ersin Arıcı'nın yıllar önceki hali şok etti!

Oyuncunun, ağda yaptırdığı anlar çok konuşuldu.

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