Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan kumsal pozları...

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran Beril Pozam, kuma gömülmüş pozunu paylaştı.



Cuma günleri Star TV'de ekrana gelen projede yer alan Pozam, "Uzun zamandır hiç kuma gömülmemiştim, bayağı keyifli işmiş" diye yazdı.



1 milyon 800 bin takipçisi olan Pozam'a beğeni yağdı.

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