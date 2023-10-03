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Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan kumsal pozları

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan kumsal pozları...

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan kumsal pozları

Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandıran Beril Pozam, kuma gömülmüş pozunu paylaştı.

 Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan kumsal pozları
Cuma günleri Star TV'de ekrana gelen projede yer alan Pozam, "Uzun zamandır hiç kuma gömülmemiştim, bayağı keyifli işmiş" diye yazdı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan kumsal pozları
1 milyon 800 bin takipçisi olan Pozam'a beğeni yağdı.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Beril Pozam'dan kumsal pozları

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