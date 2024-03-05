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'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması olay oldu

'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması olay oldu. İşte detaylar...

'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması olay oldu

'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu, Aslı Şafak'ın programına konuk oldu.

'Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun 'çocuk' açıklaması olay oldu
Oyuncu, "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... 'Bu hayata çocuk getirilmez' yerinden kestirmeden değil dediğim şey. Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla. Yani sevgili olarak kalmayı istiyorum, sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum" dedi.

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