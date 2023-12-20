  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

 Yalı Çapkını ile Sakla Beni dizisi birleşiyor

Ceyda Düvenci, hafta içi her gün NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu İrem Altuğ'u konuk etti. Sultan rolüyle Yalı Çapkını'nda kamera karşısına geçen İrem Altuğ, bu sezon rolü gereği diziye veda etmişti. 

 Yalı Çapkını ile Sakla Beni dizisi birleşiyor

 

Ceyda Düvenci, İrem Altuğ'la olan sohbetinde iki dizi arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek çok önemli bir detaya değindi. Sakla Beni adlı dizide Filiz karakterini canlandıran Ceyda Düvenci: "Sakla Beni ile Yalı Çapkını birleşiyor. Aynı yapım şirketinde olduğumuz için, hikaye ve karakterler biraraya gelecek. Repliklerimde daha önce Yalı Çapkını'ndaki karakterlere göndermeler vardı..." dedi.  

 Yalı Çapkını ile Sakla Beni dizisi birleşiyor

NE DEMİŞTİ? 

Filiz (Ceyda Düvenci) karakteri Sakla Beni'de kızı Naz'a (Asude Kalabek) "Sen farkında mısın insanlar Seyran ve Ferit'in düğünü için hala nasıl konuşuyor? Kız ikinci kez evlendi Ferit'le. Bak nasıl düğün yaptı kendine, hala konuşuluyor. Evler, arsalar, yalılar! O eğitimsiz sonradan görme babası Korhanlardan neler aldı!" demişti. 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 4
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi
  Cemiyet

Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi

İlker Kaleli fanlarından sürpriz
  Magazin

İlker Kaleli fanlarından sürpriz

Haluk Bilginer'e şok haber!
  Magazin

Haluk Bilginer'e şok haber!

Gökhan Özoğuz, kendisine isyan eden Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi! Psikolojik
  Magazin

Gökhan Özoğuz, kendisine isyan eden Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi! Psikolojik

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
  Gündem

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Berdan Mardini tarzıyla yine gündem oldu
  Magazin

Berdan Mardini tarzıyla yine gündem oldu