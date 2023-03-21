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Yalı Çapkını Dizisinin Pelin'i Buse Buçe Kahraman'ın Menajerinden Flaş Açıklama! Dava Açıyorlar

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman'ın menajerinden açıklama geldi. Dizideki rolüyle ilgili oyuncuya sosyal medyada, 'Metres' yazılması üzerine menarinden açıklama geldi.

Yalı Çapkını Dizisinin Pelin&#039;i Buse Buçe Kahraman&#039;ın Menajerinden Flaş Açıklama! Dava Açıyorlar

"Yalı Çapkını" dizisinin Pelin'i Buse Buçe Kahraman hakkında uzun süredir sosyal medyada çirkin bir karalama kampanyası yürütülüyor. Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman’la ilgili uzun süredir devam ettirilen itibar suikastine menajeri Cem Tatlıtuğ’dan sert tepki geldi. Tatlıtuğ yaptığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: "Değerli oyuncumuz Buçe Buse Kahraman’la ilgili uzun zamandan beri süregelen karalama ve linç kampanyasıyla alakalı ilk defa bir açıklama yapma gereği hissediyorum. Linç edilmeye çalışılan oyuncu “sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan” gencecik bir kadın... Linç etmeye çalışan kişilerin, öncelikle Buçe Buse Kahraman’ın İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olduğunu biliyorlar mı? Çok geriye gitmeyeceğim, bir önceki kadrosunda bulunduğu dizinin ne olduğunu biliyorlar mı?

Yalı Çapkını Dizisinin Pelin&#039;i Buse Buçe Kahraman&#039;ın Menajerinden Flaş Açıklama! Dava Açıyorlar

O yapımda hangi yönetmenlerle çalıştığını biliyorlar mı? Madem ben menajeri Cem Tatlıtuğ olarak ahbap-çavuş ilişkileriyle onu işe verebiliyorsam demek ki bir önceki işimiz olan Ben Gri ve Türkiye’nin en iyi beş yönetmeni arasında gösterilen Taylan Biraderler’in dünyaca ünlü dijital bir platformda çekilen kaliteli ve güzel bir iş olarak belirtilen “Ben Gri”ye de oyuncumuz ahbap-çavuş ilişkisiyle mi aldılar? Bu yapılanlar, ülkenin yetiştirmiş olduğu saygın, kaliteli ve düzgün işini icra eden bir yönetmen ekibine de hakaret sayılmaz mı? Yine aynı şirketin daha sonra Star TV’de yayınladığı Yalı Çapkını oyuncu kadrosu belirlenirken; cast yapan, çalışan, emek harcayan yönetmen ve reji ekibi de aynı hakarete maruz kalmıyorlar mı?
Yalı Çapkını Dizisinin Pelin&#039;i Buse Buçe Kahraman&#039;ın Menajerinden Flaş Açıklama! Dava Açıyorlar

Bugüne kadar Twitter, Instagram gibi sosyal platformlardaki çirkin linçlere çok fazla kafa yormamaya, üzülmemeye çalıştık. İnsan haklarına aykırı, bolca suç içeriği taşıyan binlerce mesajı yazanların 18 yaşından küçük olduklarını var saymıştık. Ancak gördük ki durum çok vahim… Kendisini Yalı Çapkını fanı olarak tanıtan yaşları 40 yaş ve 40 yaş üstü olanlar da bu çirkinliğin içinde… Ancak bundan sonra sürekli ‘’metres!’’ yakıştırmasının yapılması, torpilli” gibi çirkin ifadelerin kullanılmasını kendisine yakıştıran, seyirci olmaktan çıkıp insanlığını kaybedenlere karşı her türlü hukuki savaşı vereceğimizin bilinmesini istiyorum.”

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