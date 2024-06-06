Yalçın Şimşek ‘Osmanlı’dan Bugüne Köpeklerin Kaderi’ni’ yazdı

Neler hissederseniz; adını koyduğunuz, itinayla beslediğiniz, kucağınıza alıp okşamaya doyamadığınız, güçlü bir sevgi bağı geliştirip koyun koyuna yattığınız bir canınızı gözlerinizin önünde can çekişirken izlerken!..

Ya da aynı acıyı iki kez yaşadığınızda ne hale gelir ruhunuz! Üstelik sırf başkalarının dikkatsizliğinden kaynaklanıyorsa bu ölümler!.. “Dostluk” adlı yeni kitabına, yaşanmış öykülerle başlamış Yalçın Şimşek. İnsanların sevgi ve mülkiyet duygusunu da sorgulamış, sokak hayvanlarına karşı davranışları üzerinden. İşimize geldiğinde dostumuz, gelmediğinde düşmanımız olarak gördüğümüz kedi ve köpeklerin tarihsel süreç içerisinde, “can’dan, mal’a” “mal’dan, can’a” savrulan kaderlerini de anlatmış bize.

Türkiye’yi sarsan 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminde, dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekiplerinin fedakârca çalışmalarını da, kedi ve köpekler üzerinden masaya yatırmış Şimşek. Birbirinden ilginç öyküler yer alıyor Dostluk adlı kitapta; göçük altında kalmasına rağmen can dostları için hayatını hiçe sayan insanlar… İnsanları kurtarmaya geldiği Türkiye’de canından olan köpekler… İsrail’in acımasız bombardımanıyla yerle bir olan Gazze’de yaşam savaşı veren çocuklar ve onları yaşama bağlayan kediler…

Şimşek kitabında, can dostlarımızın felâketlerde bile nelere kadir olduğunu yaşanmış öykülerle anlatmakla kalmamış; sokak hayvanlarına yönelik katliamlardan da kesitler sunmuş bize… Kitabında Osmanlı döneminden günümüze hayvanlar için çıkarılan yasaları, zamanla değişen zihniyeti ve can dostlarımıza yönelik katliamları anlatmakla kalmamış, konunun uzmanlarına son çıkan Hayvan Hakları Yasası’nı yorumlatmış Yalçın Şimşek.

Yazarın yeni kitabı; “başıboş köpekler” için çıkarılması düşünülen yeni yasanın tartışıldığı bu günlerde, tam bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Gazeteci Oktay Ekşi’nin, “Kaleminin kıvraklığı, dilinin akıcılığı beni çok etkiledi,” sözleriyle tanımladığı yazar Yalçın Şimşek, bu kitabında da kendine özgü üslubuyla, insanları ve can dostumuz hayvanları anlatıyor.

Yalçın Şimşek kimdir?

Yalçın Şimşek, bir yılbaşı gecesi Ordu’nun Taşbaşı mahallesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdikten sonra, bir süre Giresun’da amatör gazetecilik ve memurluk yaptı. 5 yılda, 4 ayrı yere sürülünce, görevinden istifa edip İstanbul’a yerleşti. Şimşek, Cumhuriyet’te başladığı gazetecilik yaşamına, kimi dergi ve televizyonlarda yöneticilik yaparak devam etti. Emekliliğinin ardından memleketi Ordu’ya yerleşen Şimşek’in; “Mor Beyaz Yıllar”, “Ceren, Balerinin Çığlığı”, “Bir Hayalin Peşinden” ve “Korona Günlerinde Ruhlarla Dans” adlı dört kitabı bulunuyor.

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