Yakın dostlar Derya Tuna ve Murat Öztürk alışverişte

Derya Tuna ve Bonyvex’in sahibi Murat Öztürk önceki gün İstinyePark AVM’de görüntülendi.



Yakın dostlar, mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip birlikte alışveriş yaptı. Daha sonra kahve keyfi yapan Derya Tuna ve Murat Öztürk, yaklaşık 3 saat boyunca sohbet edip özlem giderdiler. Keyifli sohbetleriyle günü bitiren ikili, gazetecilerin fotoğraf isteğini de kırmayıp kendi araçlarıyla AVM’den ayrıldı.

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