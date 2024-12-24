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Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş 'Yılın Türk Ünlüsü' oldu

Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş 'Yılın Türk Ünlüsü' oldu. İşte detaylar...

Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş 'Yılın Türk Ünlüsü' oldu

Son dönemin en çok konuşulan isimleri Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kan Çiçekleri'nin yıldızları 'The Netizens Report'un zirvesinde yer aldı.

Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş 'Yılın Türk Ünlüsü' oldu

İkili, 'Yılın Türk Ünlüsü' listesinde Yağmur Yüksel birinci, Barış Baktaş ise ikinci oldu.

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