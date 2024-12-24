Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş 'Yılın Türk Ünlüsü' oldu

Son dönemin en çok konuşulan isimleri Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kan Çiçekleri'nin yıldızları 'The Netizens Report'un zirvesinde yer aldı.

İkili, 'Yılın Türk Ünlüsü' listesinde Yağmur Yüksel birinci, Barış Baktaş ise ikinci oldu.

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