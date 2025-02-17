 Yağmur Yüksel tarzıyla dikkat çekti!

Son olarak Kan Çiçekleri dizisinde oynayan Yağmur Yüksel, at çiftliğine gitti.



Oyuncu, ata bindiği anları Instagram'dan paylaştı.

Atları sevdiği anı da paylaşan Yüksel, binlerce beğeni aldı.



Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, Instagram'dan karelerini yayınladı.



Yüksel, "Ruhuma teslim ol" diye yazdı.



Oyuncu, Kızgın Topraklar dizisiyle seyirciyle buluşacak.

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