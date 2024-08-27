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Yağmur Yüksel iYO’nun reklam yüzü oldu

Fakir Hausgeräte’nin iyi yaşam odaklı markası iYO’nun reklam yüzü, başarılı oyunculuğuyla birçok ödül alan Yağmur Yüksel oldu. Ünlü oyuncu ilk reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Yağmur Yüksel iYO’nun reklam yüzü oldu

Kariyerinin ilk reklam anlaşmasına Fakir Hausgeräte markasına ait iYO / In Your Origin ile imza atan Yüksel, geçtiğimiz günlerde marka adına keyifli bir çekim gerçekleştirdi. iYO’nun dijital marka yüzü olacak olan ünlü oyuncu önümüzdeki günlerde de fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçecek.

Yağmur Yüksel iYO’nun reklam yüzü oldu

İlk defa bir markanın reklam yüzü olan Yağmur Yüksel, iYO’nun içten dışa iyiliğini düşünen yeni nesil teknolojilerinin hem kullanıcısı olacak hem de marka ile uzun sürecek bir birlikteliğe imza atacak. Eylül ayında “Oscar’lık Sahneler” adlı şov için sahneye çıkacak olan Yüksel’in marka adına çeşitli projelerde de yer alması planlanıyor.

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