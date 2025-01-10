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Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi!

Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi! İşte detaylar...

Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi!

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı City's AVM'den çıkarken görüntülendi.

Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi!
Yapımcı, sportif tarzıyla dikkat çekti.

Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi!
Ünal, Bali'den gelen ablası Irmak Ünal'la görüştüğünü söyledi.

Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi!
Geçtiğimiz aylarda hastalanan annesi Türkan Şoray için Ünal, "Çok iyi... O geçici bir şey, her şey yolunda maşallah" dedi.

Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi!
Kendisiyle ilgili sorulara ise yapımcı, "Çalışıyorum, iyiyim" yanıtını verdi.

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