Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkındaki sorulara cevap verdi!

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı City's AVM'den çıkarken görüntülendi.



Yapımcı, sportif tarzıyla dikkat çekti.



Ünal, Bali'den gelen ablası Irmak Ünal'la görüştüğünü söyledi.



Geçtiğimiz aylarda hastalanan annesi Türkan Şoray için Ünal, "Çok iyi... O geçici bir şey, her şey yolunda maşallah" dedi.



Kendisiyle ilgili sorulara ise yapımcı, "Çalışıyorum, iyiyim" yanıtını verdi.

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