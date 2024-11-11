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Yağmur Tanrısevsin Los Angeles yolcusu

Yağmur Tanrısevsin Los Angeles yolcusu. İşte detaylar...

Yağmur Tanrısevsin Los Angeles yolcusu

Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisinin Los Angeles’ta gerçekleşecek Men Of The Year Partisi için Amerika’ya uçtu.

Yağmur Tanrısevsin Los Angeles yolcusu
14 Kasım’da 29.’su gerçekleşecek olan partide Hollywood yıldızlarının yanı sıra moda, eğlence ve spor dünyalarından en etkili isimler bir araya gelecek.

Yağmur Tanrısevsin Los Angeles yolcusu
Güzel oyuncunun özel hazırlandığı konsept partinin teması: Western Hollywood/Amerikan Rodeosu.

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