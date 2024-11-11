Yağmur Tanrısevsin Los Angeles yolcusu

Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisinin Los Angeles’ta gerçekleşecek Men Of The Year Partisi için Amerika’ya uçtu.



14 Kasım’da 29.’su gerçekleşecek olan partide Hollywood yıldızlarının yanı sıra moda, eğlence ve spor dünyalarından en etkili isimler bir araya gelecek.



Güzel oyuncunun özel hazırlandığı konsept partinin teması: Western Hollywood/Amerikan Rodeosu.

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