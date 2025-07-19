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Yağmur Tanrısevsin’den müjde

Yağmur Tanrısevsin’den müjde... İşte detaylar...

Yağmur Tanrısevsin’den müjde

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yeni sezona Amazon Prime için çekilecek bir sinema filmi ve 2 gain dizi projesi ile dönüyor.

  Yağmur Tanrısevsin’den müjde

 

Ana akım için proje görüşmelerine devam eden Tanrısevsin, yeni sezonda ekranlarda olmaya hazırlanıyor.

  Yağmur Tanrısevsin’den müjde

Üç farklı platformda izleyicinin karşısına çıkacak olan Tanrısevsin’in projeleri şimdiden merak konusu.

Yağmur Tanrısevsin’den müjde

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