  Yağmur Tanrısevsin’den müjde

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yeni sezona Amazon Prime için çekilecek bir sinema filmi ve 2 gain dizi projesi ile dönüyor.

Ana akım için proje görüşmelerine devam eden Tanrısevsin, yeni sezonda ekranlarda olmaya hazırlanıyor.

Üç farklı platformda izleyicinin karşısına çıkacak olan Tanrısevsin’in projeleri şimdiden merak konusu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.