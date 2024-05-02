 Yağmur Tanrısevsin'den anlamlı hareket!

Yağmur Tanrısevsin'in bir dijital platformda başrolünü Berk Atan'la paylaştığı '3. Gün' filminde köpeği Alf'de rol aldı.

Daha önce birkaç projede de yer alan Alf, yine kamera karşısına geçmiş oldu.

Tanrısevsin'in, minik dostunun projede yer alması için yapımcıdan Alf'e verilecek ücret yerine bir barınağa bağış yapması karşılığında anlaştığı ortaya çıktı. Yapımcının isteği kabul ederek, bir barınağa bağış yaptığı öğrenildi. Oyuncu, Alf'in yer aldığı projelerde ücret yerine yapımcılardan her zaman barınaklara bağış yapılmasını talep ediyor.

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