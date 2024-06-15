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Yağmur Kalyoncu’nun davetine ünlü akını

7-9 Haziran tarihleri arasında Kalem Adası Oliviera Otel’de cemiyet hayatının tanınmış ismi Yağmur Kalyoncu’nun ev sahipliğini yaptığı ‘Yaza Merhaba’ davetine birbirinden ünlü isimler akın etti.

Yağmur Kalyoncu’nun davetine ünlü akını

Şebnem Dönmez, Aslı Tandoğan, Ece Vahapoğlu, Aslıhan Kapanşahin, Aslı Turanlı, Ceren Benderlioğlu, Sinem Sülün, Su Soley, Tufan Gökpınar ve sevgilisi Başak Şahin,  Ceren Aksan Mumcu gibi ünlülerin katıldığı davette sağlık, güzellik ve eğlence ön plandaydı.

Yağmur Kalyoncu’nun davetine ünlü akını

Etkinlik boyunca sabahları Ece Vahapoğlu ve Sinem Sülün ile güne merhaba yogası yapıldı. Ardından ünlü isimler beach partide güzellikleriyle göz kamaştırdı ve denizde birbirinden eğlenceli anlar yaşandı.

Yağmur Kalyoncu’nun davetine ünlü akını

FERDİ ÖZBEĞEN GECESİ

Devam eden etkinlik akşamında ünlü müzik insanı Ferdi Özbeğen unutulmadı. 70ler konseptinde düzenlenen akşam yemeğinde ünlü isimler Ferdi Özbeğen şarkılarını söyleyerek eğlendiler.

Yağmur Kalyoncu’nun davetine ünlü akını

RED NIGHT

Etkinliğin ikinci akşamında Remington sponsorluğunda düzenlenen Red Night’ta ünlü isimler saçları ve kıyafetleriyle adeta büyülediler. Ünlü şarkıcı Su Soley de etkinlik boyunca davetlilere müzik şöleni yaşattı.

Ünlü isimler etkinliğin içinde düzenlenen sağlık workshoplarında profesör doktor Sadettin Eskiçorapçı ve operatör doktor Bora Özer’in verdiği HPV farkındalığı, güzellik ve estetik konusunda ki panele yoğun ilgi gösterdiler.


 

 

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