Her zamanki şık tarzından ödün vermeyen Zuhal Olcay'ın muhteşem şarkılarına sadece sevenleri değil, yağmur da eşlik etti. Yağmur altında Zuhal Olcay'ı izleyen sevenleri, 1 dakika bile konserden ayrılmayı düşünmeyip, Olcay'ın muhteşem şarkılarına hep birlikte eşlik ettiler.

Eşlikçi sevenleriyle birlikte daha da özel bir performans sergileyen Zuhal Olcay, 2 saat sahnede kaldı; dünden bugüne hazırladığı özel repertuarına, tiyatral gücünü de ekleyip sohbetiyle de unutulmaz saatler yaşanmasına neden oldu.

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