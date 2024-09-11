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Yağmur altında Zuhal Olcay

Zuhal Olcay, dün akşam Fibabanka ile Yaz Konserleri kapsamında gerçekleşen konseriyle İstanbul Swiss Otel'de seçkin konukların karşısındaydı.

Yağmur altında Zuhal Olcay

Her zamanki şık tarzından ödün vermeyen Zuhal Olcay'ın muhteşem şarkılarına sadece sevenleri değil, yağmur da eşlik etti. Yağmur altında Zuhal Olcay'ı izleyen sevenleri, 1 dakika bile konserden ayrılmayı düşünmeyip, Olcay'ın muhteşem şarkılarına hep birlikte eşlik ettiler.

Yağmur altında Zuhal Olcay

Eşlikçi sevenleriyle birlikte daha da özel bir performans sergileyen Zuhal Olcay, 2 saat sahnede kaldı; dünden bugüne hazırladığı özel repertuarına, tiyatral gücünü de ekleyip sohbetiyle de unutulmaz saatler yaşanmasına neden oldu.

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