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Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

Genç şarkıcı Emir Can İğrek, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bolulu sevenleriyle buluştu. Yağmur altında gerçekleşen konseri binlerce kişi izledi.

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

Son dönemin sevilen isimlerinden Emir Can İğrek, Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde sahne aldı. Emir Can İğrek, Demokrasi Meydanı’nda Fuya Grup organizasyonuyla gerçekleşen konserde bu kez aşk şarkılarını Bolulular için seslendirdi. 2 saat sahnede kalan Emir Can İğrek’i yağan yağmura rağmen binlerce kişi izledi.

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

Konserde ‘Ali Cabbar’, ‘Can Dostum’, ‘Kor’, ‘Nalan’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Emir Can İğrek, “Bugün sevgililer günü ama bende romantik aşk şarkılarından çok acı dolu şarkılar var. Buna hazır mısınız?” diyerek konser alanındakilere seslendi. Yağan yağmura aldırış etmeyen binlerce kişi, İğrek’in şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

Emir Can İğrek, konserin ilerleyen dakikalarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan’ı sahneye davet etti. Başkan Özcan ve eşinin sahnedeki dansı konseri izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Tanju Özcan, genç şarkıcıya çiçek ve hediye takdim etti.

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Romantik aşk şarkılarının söylendiği konserde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı. Sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak istediğini söyleyen Metehan isimli bir genç, sahneye davet edildi. Binlerce kişinin önünde diz çökerek kız arkadaşı Sena’ya evlilik teklifinde bulunan genç, “Evet” cevabıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Çifti, ilk tebrik edenler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Emir Can İğrek oldu. 

 

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