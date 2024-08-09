Yağlı ciltler için üç etki bir arada

Dermatologlarla geliştirilen* CeraVe, yağlı ciltler için özel olarak geliştirdiği Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi ile ciltteki fazla sebumu dengeleyerek cilt bakım rutinini yeniden tanımlıyor. Karma ve yağlıya dönük ciltlerin nem ihtiyacını karşılamak için tasarlanan CeraVe Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi, 3 Temel Seramid içeriği ile cilt bariyerinin onarılmasına yardımcı oluyor. Hyalüronik Asit, cildin ihtiyacı olan nemi sağlarken, Niasinamid (Vitamin B3) anti inflamatuvar ve sebum dengeleyici etki gösteriyor. Parlama Kontrolü Teknolojisi ise cildin mat bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Tüm Cilt Tiplerinin En Temel İhtiyacı: NEM

Cilt yeteri kadar nemlendirilmediği zaman fazla sebum üretimi tetiklenir. Fazla sebum, cildin parlamasına ve yağlı görünüme neden olur. Yağlı ciltlerin nemlendirilmesi, sebum üretimini dengeleyerek aşırı yağlanmayı önler, parlamayı azaltır, makyajın cilde daha iyi tutunmasını sağlar, akne vb problemlere karşı cildin doğal bariyerini güçlendirir.

YAĞLI CİLTLER İÇİN CeraVe CİLT BAKIMI

1. ADIM TEMİZLEME: CeraVe Köpüren Temizleyici

Normal ve yağlıya dönük ciltler için geliştirilen CeraVe Köpüren Temizleyici, cildin doğal bariyerini onarmaya ve korumaya yardımcı olan seramidler, cilt nemini koruyan hyalüronik asit ve cildi yatıştıran niasinamid içeren formülü ile koruyucu cilt bariyerine zarar vermeden kir ve fazla yağı temizliyor. Dermatologlarla geliştirilen* şeffaf jel formundaki köpüren temizleyici, parfüm içermeyen formülüyle hassas ciltler için de kullanılabiliyor. Hem yüz, hem de vücut kullanımına uygun olan CeraVe Köpüren Temizleyici, gözenekleri tıkamıyor.

CeraVe Köpüren Temizleyici Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 236 ml 539.90 TL, 473 ml 659,90 TL

2. ADIM NEMLENDİRME: CeraVe Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi (YENİ)

Karma ve yağlıya dönük ciltlerin nem ihtiyacını karşılamak için dermatologlarla geliştirilen* CeraVe Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi, 3 Temel Seramid, Niasinamid ve HyalüronikAsit içeren inovatif formülü ile ciltteki fazla sebumu dengeleyerek cildi nemlendiriyor, onarıyor, yağ kontrolü sunuyor. 3 Temel Seramid cilt bariyerinin onarılmasına yardımcı oluyor. Hyalüronik Asit, cildin ihtiyacı olan nemi sağlarken, Niasinamid (Vitamin B3) anti inflamatuvar ve sebum dengeleyici etki gösteriyor. Parlama Kontrolü Teknolojisi ise cildin yağ dengesi sağlamaya yardımcı oluyor.

CeraVe Yağlanma Karşıtı Nemlendirici Yüz Kremi –52 ml Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 629,90 TL

*Dermatologlar tarafından belirtilen bilgi ve ihtiyaçlar esas alınarak geliştirilmiştir.

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