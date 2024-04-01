'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...

Snob Magazin'in haberine göe; 'Yabani' dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Dolunay Soysert, Nişantaşı'nda görüntüledi.



Oyuncu, repo gününde işlerini halletmeye geldiğini söyledi.



Soysert, "Sproumu yaptım, alışverişime çıktı. Mutlaka spor yapmak lazım sağlık için" ifadesini kullandı.



Dizinin başarısı için Soysert, "Reytingi görünce mutlu hissediyoruz. Karşılığını almış gibi oluyoruz" dedi. Rakipleri içi oyuncu, "Seyirci bir şekilde tercihini yaoıyor. Ama ne üzerinde tercihi yaptığını saptıramıyoruz" diye konuştu. Soysert, bayramın birinci günü izinli olduğunu söyleyip, diğer günler çalışacaklarını belirtti. Oyuncu, "İnşallah seyirci izlemeye devam eder. Yeni sezonda devam edecek gibiyiz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.