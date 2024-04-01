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'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı... İşte detaylar...

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...

Snob Magazin'in haberine göe; 'Yabani' dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Dolunay Soysert, Nişantaşı'nda görüntüledi.

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...
Oyuncu, repo gününde işlerini halletmeye geldiğini söyledi.

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...
Soysert, "Sproumu yaptım, alışverişime çıktı. Mutlaka spor yapmak lazım sağlık için" ifadesini kullandı.

'Yabani' dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Dizinin yıldızı Dolunay Soysert açıkladı...
Dizinin başarısı için Soysert, "Reytingi görünce mutlu hissediyoruz. Karşılığını almış gibi oluyoruz" dedi. Rakipleri içi oyuncu, "Seyirci bir şekilde tercihini yaoıyor. Ama ne üzerinde tercihi yaptığını saptıramıyoruz" diye konuştu. Soysert, bayramın birinci günü izinli olduğunu söyleyip, diğer günler çalışacaklarını belirtti. Oyuncu, "İnşallah seyirci izlemeye devam eder. Yeni sezonda devam edecek gibiyiz" dedi.

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