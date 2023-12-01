  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Roald Dahl'ın en ikonlaşmış eseri ve tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarından Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan (Charlie and the Chocolate Factory) uyarlanan Wonka filmi, 28 Kasım Salı günü Londra Royal Festival Hall'da düzenlenen dünya prömiyerinde görücüye çıktı.

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

 

Wonka ekibinden Timothée Chalamet, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Hugh Grant, Olivia Colman, Keegan-Michael Key ve Calah Lane’in katıldığı gösterimde Willy Wonka'nın gençliğini canlandıran Timothée Chalamet’e hem oyuncu arkadaşları hem de izleyiciler tarafından övgüler yağdırıldı. 

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan film, izleyiciyi ünlü Çikolata Fabrikası’nın ilk yıllarına götürecek. Sihir ve müziğin, kargaşa ve duygunun muhteşem bir mizahla anlatıldığı Wonka, 15 Aralık’ta sinemalarda olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!
  Magazin

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!

Can Gürzap hayatını kaybetti
  Gündem

Can Gürzap hayatını kaybetti

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı
  Magazin

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı
  Magazin

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı

Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanma sebebini ilk kez açıkladı!
  Magazin

Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanma sebebini ilk kez açıkladı!