Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Wonka ekibinden Timothée Chalamet, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Hugh Grant, Olivia Colman, Keegan-Michael Key ve Calah Lane’in katıldığı gösterimde Willy Wonka'nın gençliğini canlandıran Timothée Chalamet’e hem oyuncu arkadaşları hem de izleyiciler tarafından övgüler yağdırıldı.

Dünyanın en büyük mucidi, sihirbazı ve çikolata üreticisinin bugün bildiğimiz sevilen Willy Wonka'ya nasıl dönüştüğünün büyüleyici hikayesini anlatan film, izleyiciyi ünlü Çikolata Fabrikası’nın ilk yıllarına götürecek. Sihir ve müziğin, kargaşa ve duygunun muhteşem bir mizahla anlatıldığı Wonka, 15 Aralık’ta sinemalarda olacak.

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