  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Wilma Elles: İstanbul aşığıyım

Spor, TV ve sanat dünyasının ünlü isimleri Beyoğlu N’Evet de düzenlenen “Yaza Merhaba” partisinde buluştular. Willma Elles ve eşi Mehmet Şah, oyuncu Bahtiyar Engin ve kız arkadaşı Derya Kahya, eski futbolcu Ceyhun Eriş, eski futbolcu ve yorumcu Ergin Aslan, spor programı sunucuları Erbatur Ergenekon ile Serkan Yetkin partiye katılanlar arasındaydılar.

Wilma Elles: İstanbul aşığıyım

Beyoğlu’nun gözde mekanlarından ve sahip olduğu manzarası ile adından söz ettiren Ayramin Hotel’in roof katında bulunan N’Evet’te “Yaza Merhaba” partisi düzenledi. Evren Göz ve Şeniz Ulusoy’un koordinatörlüğünde Göz Medya bünyesindeki partiye ünlü oyuncu Wilma Elles ve eşi Mehmet Şah, oyuncu Bahtiyar Engin ve kız arkadaşı Derya Kahya TRT spor yorumcuları, spikerleri ile Bein Sports, Ekol TV haber spikerleri katıldılar. Sunucu ve müzisyen Orkun Yazgan’nın şarkıları ile müzik keyfi yapan davetliler panoramik İstanbul manzarasının keyfini yaşadılar.

Wilma Elles: İstanbul aşığıyım

Katıldığı partide mekandaki İstanbul manzarasını seyre dalan Wilma Elles bir İstanbul aşığı olduğunu belirterek “Ben bu şehre aşığım. İstanbul aşığıyım ve vakit buldukça manzarası güzel mekanlarda vakit geçirmeyi İstanbul’u seyretmeyi seviyorum” dedi. Eşi Mehmet Şah lezzetli yemeklerin tadına bakan Wilma Elles mekan da bol bol mezelerin tadına baktı ve kebap yedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül
 

Melisa Şenolsun'a Almanya'dan ödül

Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi
  Magazin

Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!
  Magazin

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşka geldi!

Aslıhan Karalar Bollywood yolcusu
  Magazin

Aslıhan Karalar Bollywood yolcusu

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!
  Magazin

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşımlar geldi!

Esra Balamir ölümden döndü!
  Gündem

Esra Balamir ölümden döndü!