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Wilma Elles ile Kerem Göğüş Arasında Kriz Çıktı

Wilma Elles’in ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını ve kendisiyle görüştürmediğini iddia eden Kerem Göğüş, velayet ve kişisel ilişkinin kurulması davaları açtı. Göğüş ayrıca ikizlerin velayetlerinin askıda olduğunu öne sürdü.

Wilma Elles ile Kerem Göğüş Arasında Kriz Çıktı

Oyuncu Wilma Elles ile işinsanı Kerem Göğüş’ün birlikteliklerinden 7 yıl önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Anlaşmazlık yaşayan ikili, ayrılma kararı aldı. Elles, bir süre sonra da avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. İkili, yeniden mahkemelik oldu. Bu defa davayı Kerem Göğüş açtı. Wilma Elles’in çocuklarını yurtdışına kaçırarak görüşmesine engel olduğunu öne süren işinsanı, ‘velayet’ ve ‘çocukla kişisel ilişkinin kurulması’ davaları açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ‘çocukla kişisel ilişkinin kurulması’ davasına Kerem Göğüş ile Wilma Elles avukatlarıyla birlikte katıldı.

Wilma Elles ile Kerem Göğüş Arasında Kriz Çıktı

Göğüş, oyuncunun çocuklarıyla görüşmesini engellediğini iddia etti: “Sürekli yurtdışında. Çocuklarımı benimle görüştürmemek için her türlü şeyi yapıyor.” Çocuklarının evlilik dışı ilişkiden olduğunu belirten Göğüş, “Şu anda velayetleri askıdadır. Velayetin belirlenmesi için velayet davası açtım” dedi.

Wilma Elles ile Kerem Göğüş Arasında Kriz Çıktı

BABA EKSİKLİĞİ ÇEKİYORLAR

Wilma Elles ise Kerem Göğüş’ün kendisini rezil etmek istediğini söyledi: “Kerem Bey’in ilgisizliğinden dolayı çocuklarım çok üzülüyor. Ben çocuklarımın babalarını tanımalarını istiyorum. Uygun ortamda görüşmeleri sağlanmalı. Ama şu an yok. Yeri yurdu belli değil. Çocuklarımda büyük bir baba eksikliği vardı. Bunu gidermek için evlendim.” Mahkeme, Kerem Göğüş’ün tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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