 Wilma Elles'den 'Almanya'ya döner göndermesi' Almanya PR yapıyor

Wilma Elles ve Orhan Kılıç, döneri sahiplenmeye çalışan Almanya'ya için Madera Restoran'da gerçekleşen 'Orada Dur' basın toplantısına katıldı.

Komagene & Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt Ceyhun Tekdemir'in ev sahipliğindeki etkinlikte iki isim, basın mensuplarının karşısına çıktı. Bereket Döner yetkilileri, dönerin Osmanlı bilgini Takiyeddin Efendi'den ünlü seyyah Evliya Çelebi'ye uzanan dönerin 1000 yıllık sürecini belgelerle sundu.

Alman oyuncu Elles, "Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum. Çok değerli bu. Türkiye değerlerini, miraslarını ve lezzetlerini tescil etmek önemli... Dünyada değerler kaybolabiliyor. Döner tabii ki Türkiye'nin... Almanya'da döner çok seviliyor. Mükemmel bir yemek.

Yoğun iş hayatında döner, ekonomik ve hızlı çözüm oluyor. PR stratejisi olabilir, döner Almanya'da ciddi bir yatırım. Herkes biliyor ki döner Türkiye'nin... Almanya dönerde lahana kullanıyor. Almanlar, lahanayı tescil edebilir. Dönere lahana kullanılması bir çeşidi sadece" dedi.



Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Kılıç, "32 yaşına kadar Almanya'daydım. Türkiye'de yapılan dönerle oradaki ayrı... Almanlar içine konan sosları var. Biz de içine patates ve soğan koyuyoruz. Hamburger ve döner Almanya'da çok tüketiliyor.

Almanlar sanırım, 'Türkiye'deki başka kendilerinde başka' gibi düşünüyor. Dönerin Selçuklu zamanına kadar giden tarihçesi var. Biz genellikle kültürel miraslara kafamızı yormuyoruz. Ben bunun tescili için sonuna kadar ekibin yanlarında olacağız" diye konuştu.



Türkiye'nin efsane lezzeti döneri kendi adına tescil ettirmeye kalkan Almanya'ya, Bereket Döner’den bin yıllık belgeler ve bilimsel bir makale ile itiraz geldi. Türkiye'nin efsane lezzeti döneri kendi adına tescil ettirmeye kalkan Almanya’ya,



Türkiye'nin en köklü döner üreticilerinden Bereket Döner 1.000 yıllık belgelerle karşılık verdi. Avrupa Komisyonunun, Almanya’nın girişimlerini reddederek dönerin Türk yiyeceği olduğunu tescillemesi bekleniyor.

Türkiye’nin dünyaca tanınan lezzeti döneri sahiplenmeye çalışan Almanya’ya ise Bereket Döner, Osmanlı bilgini Takiyeddin Efendi ve ünlü seyyah Evliya Çelebi ile cevap verdi. Selçuklular ve Osmanlı döneminde döner ile ilgili akademik çalışma yaptıran Bereket Döner, dönerin “Geleneksel Ürün Adı”yla tescil edilmesi için makaleyi Avrupa Komisyonu’na gönderdi.

Tarihi belge, gravür, fotoğraf ve dokümanlardan oluşan çalışmada Takiyeddin Efendi’nin (1521-1585) döner için mekanizmanın çizimleri de bulunuyor.

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