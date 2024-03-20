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Wilma Elles altı aylık kızı Tiara Manolya ile iftar yemeğine geldi

Wilma Elles'in altı aylık kızı Tiara Manolya ile Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Engelli Bireyler" yararına organize edilen iftar yemeğine katıldı.

Wilma Elles altı aylık kızı Tiara Manolya ile iftar yemeğine geldi

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Engelli Bireyler" yararına organize edilen iftar yemeğinde ünlü isimler bir araya geldiler. Kavacık Doğal Dükkan Restaurant & Cafe'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe ünlü isimler ve vakfa destek veren davetliler ile engelli bireyler katıldılar.

Wilma Elles altı aylık kızı Tiara Manolya ile iftar yemeğine geldi

Ünlü davetli isimler sahneye çıkarak hep birlikte fasıl yaptılar. Yılmaz Morgül mini konser verirken, gecenin en çok ilgi gören davetlisi ise Wilma Elles'in altı aylık kızı Tiara Manolya oldu. 

Wilma Elles altı aylık kızı Tiara Manolya ile iftar yemeğine geldi

Kızı Tiara Manolya gecenin adeta yıldızı olurken kucaktan kucağa dolaşarak sevildi. Tuğba Özay Tiara Manolya bebeği kucağına alarak dakikalarca ilgilendi ve "En kısa zamanda bende çocuk sahibi olmak istiyorum" dedi.

Wilma Elles altı aylık kızı Tiara Manolya ile iftar yemeğine geldi

İftar yemeğinde ünlüler fasıl grubu içinde şarkı söyleyen Wilma Elles'in kızı mikrofonlara ilgi gösterince Yılmaz Morgül "Wilmacım bu kız şarkıcı olacak, bak şimdiden mikrofonlara ve müziğe ne kadar ilgi gösteriyor" dedi. Yılmaz Morgül Tiara Manolya'yı kucağına alarak ona ithafen Zeki Müren'nin "Benim Güzel Manolyam" şarkısını söyledi.

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