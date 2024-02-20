Wella Professionals, sektörün önde gelen isimlerini geleceğin zirvesinde buluşturdu

Etkinlikte sahnede Prof. Dr. Emre Alkin, Dr. Sertaç Doğanay ve Özlem Güsar gibi alanında önemli isimler yer aldı. Her biri kendi alanında derin bilgi ve deneyime sahip olan konuşmacılar, gelecek dönemde güzellik ve saç bakım sektörüne beklenen gelişmelerin ne şekilde yansıyacağını ele alarak öngörülerde bulundular.

Etkinlikte açılış sunumu Prof. Dr. Emre Alkin’e aitti. Alkin ; 2024 yılı ve sonrasında Türkiye ve Dünya ekonominin geleceğine dair önemli ipuçları verirken, Dr. Sertaç Doğanay, ‘teknoloji alanında geleceğin güçleri'ni değerlendirdi. Doğanay’ın sunumunda katılımcılar ; teknolojinin ve sürdürülebilirliğin gelecekteki rolünü derinlemesine inceledi. Lüks marka danışmanı Özlem Güsar ise; moda ve trendler dünyasında lüks kavramını ,bugünün lüksü yarının kitlesel trendlerinde nelerin değişeceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Pazarlama ve iş geliştirme Direktörü Şehla Heper yaptığı konuşmasında , ‘ Wella Professionals olarak, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür etkinliklerle sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek, bizim için son derece değerlidir.’ dedi.

Etkinliğe katılan isimler arasında; Musa Engin , Yusuf Engin , Ahmet Çoban, Şükrü Dudu , Sabit Akkaya , Onur Alkoç ,Nuri İpekçi,Şehla Heper gibi isimler yer aldı.

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