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Wanda Nara ile L-Gante ilişkisinde flaş gelişme!

Wanda Nara ile L-Gante ilişkisinde flaş gelişme! İşte detaylar...

Wanda Nara ile L-Gante ilişkisinde flaş gelişme!

Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara'dan yeni açıklama geldi.

Wanda Nara ile L-Gante ilişkisinde flaş gelişme!
L- Gante ile birlikte olan model, ayrıldıklarını açıkladı.

 Wanda Nara ile L-Gante ilişkisinde flaş gelişme!

L-Gante ile el ele olan fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" diye yazdı. Nara, saatler öncesinde ise Icardi ile sildiği fotoğrafları sayfasına yüklemişti.

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