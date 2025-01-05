 Wanda Nara ile L-Gante ilişkisinde flaş gelişme!

Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara'dan yeni açıklama geldi.



L- Gante ile birlikte olan model, ayrıldıklarını açıkladı.

L-Gante ile el ele olan fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" diye yazdı. Nara, saatler öncesinde ise Icardi ile sildiği fotoğrafları sayfasına yüklemişti.

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