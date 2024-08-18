Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşandıklarını açıklayan Wanda Nara,

eski eşi Maxi Lopez'le buluştu.



Maxi Lopez ile Mauro Icardi, Arjantin milli takımında yakın arkadaştı...

Nara, Maxi Lopez'i terk edip Icardi ile evlenmişti.

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