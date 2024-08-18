  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Wanda Nara'dan Icardi'yi çıldırtacak paylaşım!

Wanda Nara'nın paylaşımı şaşırttı! İşte detaylar...

Wanda Nara'dan Icardi'yi çıldırtacak paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile boşandıklarını açıklayan Wanda Nara,

 Wanda Nara'dan Icardi'yi çıldırtacak paylaşım!

eski eşi Maxi Lopez'le buluştu.

 Wanda Nara'dan Icardi'yi çıldırtacak paylaşım!


Maxi Lopez ile Mauro Icardi, Arjantin milli takımında yakın arkadaştı...

Wanda Nara'dan Icardi'yi çıldırtacak paylaşım!

Nara, Maxi Lopez'i terk edip Icardi ile evlenmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdi!

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
  Magazin

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı
  Magazin

Ece Vahapoğlu dostlarını ağırladı

Göksel ve Madrigal’den sürpriz düet
  Magazin

Göksel ve Madrigal’den sürpriz düet

Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı!
  Magazin

Mehmet Ali Erbil'den Gülseren Ceylan itirafı!

Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Aslı Enver'i hiç böyle görmediniz!