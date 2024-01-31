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W Collection Sevgililer Günü için birbirinden şık seçenekler sunuyor

W Collection, sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için Sevgililer Gününe özel göz alıcı hediye seçenekleri sunuyor. Uzun yıllar sevdiklerinizin gardıroplarında yer alan klasiklerden olmaya aday hediye alternatifleri zamansız şıklık yansıtan parçalardan oluşuyor. W Collection 23/24 Sonbahar Kış Koleksiyonunda yer alan, günün her saatine ve ofisten akşam şıklığına kadar farklı ortamlara uygun kombinler, konforlu ve şık görünümler Sevgililer Günü için de ideal seçenekler bulunduruyor.

W Collection Sevgililer Günü için birbirinden şık seçenekler sunuyor

W Collection, sade ve modern şıklığı kaliteli kumaşlarla birleştirerek hazırladığı koleksiyonda Sevgililer Günü için de özel ve zamansız parçalar sunuyor. Koleksiyonda yer alan her detay, özenle seçilmiş ve kalite odaklı üretim anlayışını yansıtıyor. Kış koleksiyonu iş hayatının dinamizmine ve zarafetine kusursuz uyum sağlarken, rahatlıklarıyla ve şıklıklarıyla sokak şıklığını da tamamlıyor, geceye de rahat bir geçiş sağlıyor. 

W Collection Sevgililer Günü için birbirinden şık seçenekler sunuyor

W Collection, Sevgililer Gününde sevdiklerini mutlu etmenin yanı sıra, zamansız bir hediye vermenin de keyfini yaşatıyor. Koleksiyonda yer alan Cozy Winter Whites, Burgundy Deepness, Chocolate Lilac, Architectural Greys, Black and Whites ve Dark Green Chic gibi renk kombinasyonlarına uyumlu parçalar, kış giyiminin tamamlayıcısı botlar ve sezona özgü ayakkabılar, kombinlerin en cazibeli eşlikçisi aksesuarlar Sevgililer Günü için ideal parçalar arasında yer alıyor. Sevilen monogram çantalar, şıklığı tamamlayan fularlar, deri eldivenler kalpleri ısıtan hediye seçenekleri arasında bulunuyor. 

W Collection Sevgililer Günü için birbirinden şık seçenekler sunuyor

Konfor, şıklık ve cazibeyi bir araya getiren W Collection 23/24 Sonbahar Kış Kadın Koleksiyonu ve Sevgililer Günü hediyeleri tüm mağazalarda ve online olarak satışa sunuluyor.  

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