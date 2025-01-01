  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Volkan Konak: Uçak fobimi yendim

Türk müziğinin başarılı ismi Volkan Konak, 31 Aralık gecesi Lord's Palace Hotel'de sahne aldı.

Volkan Konak: Uçak fobimi yendim

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Konak, "Buraya gelen siz değerli fedakar basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Her sene yılbaşında iyi dilekler sunuluyor ama önemli olan sağlık ve huzur. Umarım yeni yıl 2024'ten daha iyi geçer. 2024 bizim için sancılı geçti, bizi biraz üzdü. 2025'in çok daha güzel geçmesini diliyorum." dedi. 

Volkan Konak: Uçak fobimi yendim

"BASİT VE YALIN YAŞIYORUM" 

"2024'te geride bırakmak istedi bir küskünlük ya da kırgınlığınız var mı?" sorusunu Konak, "Ben çok basit ve yalın yaşıyorum. Eğer böyle yaşar ve hayatındaki trafiği azaltırsan, çok fazla kırgınlığın da olmuyor. Kimseyle bir sorunum yok, herkesin yolu açık olsun." diye yanıtladı.

Volkan Konak: Uçak fobimi yendim

"UÇAK FOBİMİ YENDİM" 

"Kıbrıs'a uçakla mı yoksa karavanla mı geldiniz?" sorusuna, "Kıbrıs benim aşkım. Son 20 yıldır en çok gelenlerden biriyim. Kıbrıs'a gidip gelerek uçak fobimi yendim." diyerek cevap verdi. Röportaj sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!
  Magazin

Emre Altuğ hayatının en önemli projesini açıkladı!

Ünlülerden dikkat çeken yılbaşı paylaşımları
  Magazin

Ünlülerden dikkat çeken yılbaşı paylaşımları

Hadise'den buruk yılbaşı!
  Magazin

Hadise'den buruk yılbaşı!

Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!
  Magazin

Hülya Avşar'ın bakın neye tahammülü yok! 2025 itirafı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten aile fotoğrafı...

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!
  Magazin

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!