Volkan Konak'tan şok eden karar...

Volkan Karar'dan şok karar!



Sanatçı, şarkı söylemeyeceğini açıkladı.



Instagram'dan açıklama yapan Konak, "Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla benı silin. Ben yokum" dedi.

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