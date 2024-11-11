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Volkan Konak sahnede gözyaşlarına hakim olamadı!

Volkan Konak sahnede gözyaşlarına hakim olamadı! İşte detaylar...

Volkan Konak sahnede gözyaşlarına hakim olamadı!

Başarılı sanatçı Volkan Konak, Luvia Yeşilköy'de unutulmaz bir sahne performansına imza attı...

Volkan Konak sahnede gözyaşlarına hakim olamadı!

10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu özlem ve sevgiyi paylaşan Konak, sahnede duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olmakta güçlük geçti…

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