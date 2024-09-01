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Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum

Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum. İşte detaylar...

Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum

Volkan Konak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum
Konak, "Kıymetli dostlarım, gözleri öpülesi kardeşlerim, bayramınızı tebrik ediyorum.

Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum
Dini ve milli bayramlarımız önemlidir, değerlidir. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" sözleriyle konserine başladı.

 Volkan Konak: Sahnede gençleşiyorum

İki saat süren sahne performansında şarkıları, şiirleri, hikayeleri ve fıkraları ile dinleyenlere keyifli anlar yaşatan başarılısanatçı, "Sahnede olmaktan çok keyif alıyorum. Adeta gençleşiyorum" dedi.

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