 Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygusal veda mesajı!

Volkan Konak, bayramın birinci günü sahnede kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmişti.

Selma Konak, 33 yıllık hayat arkadaşına veda mesajı yayınladı.

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