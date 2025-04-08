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Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygusal veda mesajı!

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygusal veda mesajı! İşte detaylar...

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygusal veda mesajı!

Volkan Konak, bayramın birinci günü sahnede kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmişti.

 Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygusal veda mesajı!

Selma Konak, 33 yıllık hayat arkadaşına veda mesajı yayınladı.

 Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan duygusal veda mesajı!

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