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Volkan Demirel kızı Yasmin'i paylaştı!

Teknik direktör Volkan Demirel kızı Yasmin'i paylaştı! İşte detaylar...

Volkan Demirel kızı Yasmin'i paylaştı!

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel, üçüncü çocuklarını kucağına almıştı.

 Volkan Demirel kızı Yasmin'i paylaştı!

Çift kızlarına Yasmin adını vermişti. Volkan Demirel, "Güzel kızım" yazarak, nazar boncuğu koydu.

Volkan Demirel kızı Yasmin'i paylaştı!
İkili, 8 Şubat 2014 tarihinde Yade'yi, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda'yı kucağına almıştı.

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