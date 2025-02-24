 Volkan Demirel kızı Yasmin'i paylaştı!

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel, üçüncü çocuklarını kucağına almıştı.

Çift kızlarına Yasmin adını vermişti. Volkan Demirel, "Güzel kızım" yazarak, nazar boncuğu koydu.



İkili, 8 Şubat 2014 tarihinde Yade'yi, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda'yı kucağına almıştı.

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