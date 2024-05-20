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Volkan Demirel'den boşanma açıklaması!

Volkan Demirel'den boşanma açıklaması! İşte detaylar...

Volkan Demirel'den boşanma açıklaması!

Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddia edilmişti.

Volkan Demirel'den boşanma açıklaması!
Volkan Demirel, her evlilikte olacağı tartıştıklarını ama boşanma olmadığını söyledi.

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