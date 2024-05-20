Volkan Demirel'den boşanma açıklaması!

Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddia edilmişti.



Volkan Demirel, her evlilikte olacağı tartıştıklarını ama boşanma olmadığını söyledi.

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