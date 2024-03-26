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Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi

Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı'yla boşanma davası hakkında açıklama yaptı.

Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi
Terim açıklama yaptı.

 Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi

Buse Terim, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız evliliğimizi bitirme kararı aldık" dedi.

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