 Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı'yla boşanma davası hakkında açıklama yaptı.



Terim açıklama yaptı.

Buse Terim, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız evliliğimizi bitirme kararı aldık" dedi.

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