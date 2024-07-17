Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı'yla 2014 yılında evlenmişti. Çift, nisan ayında boşanmıştı.



Terim, Instagram'dan soru-cevap yaptı.



Sosyal medya fenomeninden itiraflar geldi.

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