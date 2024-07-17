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Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!

Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı'yla 2014 yılında evlenmişti. Çift, nisan ayında boşanmıştı.

Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!
Terim, Instagram'dan soru-cevap yaptı.

Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!
Sosyal medya fenomeninden itiraflar geldi.

Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!

Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!

Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim ilk kez konuştu!

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