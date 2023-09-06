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Voleybolcu Melissa Vargas'ın eski eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda fırtınalar estiren, takımın gücüne güç katan en karizmatik Malatyalı Melissa Vargas'ın eski eşiyle fotoğrafı ortaya çıktı. İşte merak edilen o fotoğraf...

Voleybolcu Melissa Vargas'ın eski eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Melissa Vargas, Filenin Sultanları'nda gösterdiği başarıyla kısa sürede gönüllere taht kurdu. 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali’nde gösterdiği performansla herkesi büyüledi.

Voleybolcu Melissa Vargas'ın eski eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı

1999 doğum Küba asıllı Türk milli voleybolcu Vargas, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı fakat son yıllarda voleybolun yükselmesiyle birlikte bir de milli takım kadrosunda olunca ismini duyurdu. Birçok kişi de milli takıma girdikten sonra Vargas'ı tanımaya başladı.

Vargas'ın özel hayatı da merak edildi.

Voleybolcu Melissa Vargas'ın eski eşiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Melissa Vargas'ın şu an sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor fakat geçen yıla kadar Yesli Well isimli bir kadınla evli olduğu ortaya çıktı.

 

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