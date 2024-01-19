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Vodafone Sultanlar Ligi’nin  40. Yılı için özel kutlama

Vodafone, kadın voleyboluna verdiği desteği ve Vodafone Sultanlar Ligi’nin 40. Yılı ve milli takımın  altın yılını Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen özel bir geceyle kutladı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarının buluştuğu gecede ENBE Orkestrası sahne aldı. Gecenin müziklerini ise DJ Mahmut Orhan yaptı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin  40. Yılı için özel kutlama

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, hem bu sponsorluğunu hem de Vodafone Sultanlar Ligi’nin 40. yılını özel bir geceyle kutladı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin  40. Yılı için özel kutlama

Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen geceye Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel , Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Vakıfbank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan, Aras Bulut İynemli, Ece Sükan,  Feryal Gülman, Çiğdem- Behzat Uygur, Bade İşçil,  Deren Talu, Melisa Şenolsun gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının pek çok ünlü ismi katıldı. 

Vodafone Sultanlar Ligi’nin  40. Yılı için özel kutlama

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vodafone Sultanlar Ligi oyuncularının da katıldığı gecede ENBE Orkestrası sahne aldı. Sevilen parçalarıyla dinleyicileri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaran ENBE Orkestrası büyük beğeni topladı. Gecenin müziklerini ise DJ Mahmut Orhan yaptı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin  40. Yılı için özel kutlama

3 yıl boyunca sponsor 

Maraton, futbol ve espor gibi branşların ardından voleybola da destek vermeye başlayan Vodafone, Sultanlar Ligi İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Buna göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve tüm alt yaş grubu (U21, U19, U17) takımlarının kullandığı formaların göğsünde Vodafone logosu bulunuyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’na bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin yeni adı ise Vodafone Sultanlar Ligi oldu. Vodafone, Sultanlar Ligi logosunu da değiştirdi. Vodafone’un kadın voleyboluna desteği 3 yıl sürecek.

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