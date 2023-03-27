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Video Mesajların Yıldızı Ferhat Göçer!

Oyuncular, müzisyenler, dijital içerik üreticileri ve futbolcular gibi, ünlüler dünyasından yüzlerce isminin yer aldığı kişiselleştirilmiş video platformu Popile’ye olan ilgi her geçen gün artıyor. 

Video Mesajların Yıldızı Ferhat Göçer!

Sevdiklerine sürpriz yapmak ve güzel dileklerini iletmek isteyenler olduğu gibi hayran oldukları isimlerle canlı olarak bir araya gelmek isteyenlere de eşsiz bir imkan sağlayan Popile’de son dönemin yıldızı Ferhat Göçer oldu. Göçer, sevenlerine unutulmaz bir anı bırakırken, kazandığı gelirin bir kısmını da başta Haçiko olmak üzere derneklere ve STK'lara bağışlıyor. 

Video Mesajların Yıldızı Ferhat Göçer!

Doğum günü kutlamasından evlilik teklifine, barışma mesajından tebrik mesajına kadar, ünlü isimlerin güzel dileklerine aracı olması isteyenler Popile’ye ulaşıyor. İşte en çok video talebi alan ünlü isimlerin kazandığı ücretler; 

Ferhat Göçer: 2.000 TL
Serdar Ortaç: 1.500 TL
Saba Tümer: 1.500 TL
Şafak Sezer: 1.100 TL
Tamer Karadağlı: 1.010 TL
 

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Editör
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