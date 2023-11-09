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Victoria’s Secret yılbaşı ruhunu Mariah Carey ile kutluyor

Yılbaşı döneminin kraliçesi Mariah Carey, bu yeni yılı Victoria’s Secret’ın göz alıcı koleksiyonlarıyla kutluyor.

Victoria’s Secret yılbaşı ruhunu Mariah Carey ile kutluyor

Victoria’s Secret herkesin sabırsızlıkla beklediği yılbaşı sezonuna, dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey ile büyülü bir giriş yapıyor. Mariah Carey’nin efsanevi müzik kariyeri ve etkileyici sahne performansları ile elde ettiği uluslararası başarısı , moda dünyasının ikonlarından biri olan Victoria’s Secret’ın zarafeti ve şıklığı ile buluşuyor. Her kadına hitap eden Victoria’s Secret, bu yeni yılda da Mariah Carey’nin yüzü olduğu yepyeni yılbaşı koleksiyonu  ile kendinizi daha seksi ve çekici hissettirecek!

Victoria’s Secret yılbaşı ruhunu Mariah Carey ile kutluyor

Yılbaşı ruhu ile dolup taşan koleksiyon, adeta Victoria’s Secret’ın imza tarzı ve Mariah Carey’nin kusursuz enerjisi arasında eşsiz bir denge oluşturuyor. Büyülü dönemin vazgeçilmez rengi kırmızının en güzel tonlarını taşıyan Mariah Carey, koleksiyon için özel olarak, yetenekli sanatçı Ethan James Green’in kamerasının karşısına geçti. Yeni yıla özel bu koleksiyonda Mariah Carey, Victoria’s Secret’ın en seksi koleksiyonu Very Sexy ve en sevilen rüya parçaların yer aldığı Dream Angels koleksiyonu ile yılbaşı ruhunu kameralara yansıtıyor.Victoria’s Secret yılbaşı ruhunu Mariah Carey ile kutluyor

Her sene olduğu gibi bu sene de gözlerinizi üzerinden alamayacağınız Yılbaşı Koleksiyonu, Mariah Carey'nin  yılbaşı ruhunu taşıyan özel parçaların yanı sıra, seksiliği ve zarafeti bir araya getiren dikkat çekici tasarımlarla dolu olacak.

Victoria’s Secret Yılbaşı Koleksiyonu 17 Kasım itibariyle Türkiye’de! Yılbaşı ruhunu hissetmek için en yakın mağazaya uğrayın, victoriassecret.com.tr adresini ya da Victoria’s Secret Türkiye uygulamasını ziyaret ederek yeni yıl alışverişinizin keyfini çıkarın! Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi eşsiz hediyelerle şımartın! Seneye göz alıcı, çarpıcı ve çekici Victoria’s Secret ürünleri ile başlayın! 

 

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