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Victoria’s Secret 2024 Fashion Show’da müziğin ikonları Cher, LISA ve Tyla sahne alacak

Müzik dünyasının efsaneleşen ödüllü sanatçıları Cher, LISA ve Tyla, ikonik Victoria's Secret Fashion Show'un geri dönüşüne benzersiz bir eğlence katarak en iyi süper modellerle birlikte sahnede yer alacak.

Victoria’s Secret 2024 Fashion Show’da müziğin ikonları Cher, LISA ve Tyla sahne alacak

Moda dünyasının en ünlü şovlarından Victoria’s Secret 2024 Fashion Show, 6 yıl aranın ardından unutulmayacak bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen şov, Victoria's Secret’ın ikonik modellerinin yanı sıra, müzik dünyasının da efsaneleşen isimlerini ağırlayacak.  

Victoria’s Secret 2024 Fashion Show’da müziğin ikonları Cher, LISA ve Tyla sahne alacak

OSCAR, GRAMMY, EMMY ödüllü ikon ve tüm dünyaca ünlü süperstar Cher, K-Pop idolü LISA ve GRAMMY ödüllü müzisyen Tyla dahil olmak üzere üç muhteşem yeteneğin performansları yer alacak. 

Türkiye saati ile 15 Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan gece saat 02.00’de gerçekleşecek Victoria's Secret 2024 Fashion Show, daha önceki yıllarda da olduğu gibi yine moda ve eğlenceyi bir araya getirecek ve victoriassecretturkiye Instagram hesabından CANLI izlenebilecek. Bu heyecanla beklenen eşsiz geceye canlı şahit olmak için şimdiden alarmlarınızı kurmayı unutmayın. Keyifli seyirler!

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