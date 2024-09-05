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Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları!

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları! İşte detaylar...

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları!

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'ne gitti.

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları!
Oyuncu, beyaz elbisesiyle sahilde poz verdi.

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları!
Sezen'e binlerce beğeni geldi.

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları!

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları!

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen'den sahil pozları!

 

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