Vegan ve vejetaryen mutfağı ile sade, doğal, duyarlı bir gastronomi deneyimi vadeden Telezzüz kapılarını açıyor

“Tüm duyularla lezzet alma”, “tadını çıkarma” anlamlarına gelen Telezzüz, iyi beslenmeye önem veren, yeniliklere açık, sade, doğal ve duyarlı bir deneyim arayışında olan herkesin büyük keyif alacağı bir yer olarak tasarlandı.

Bir lokantanın ötesinde etik ve sürdürülebilir değerleri gözeten bir hareketin parçası olan Telezzüz, menüsü, konumu, mimari yaklaşımı ve sanat eserlerinin yer aldığı dekorasyonu ile benzersiz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Telezzüz’ün ödüllü ve yaratıcı şef Bahtiyar Büyükduman liderliğindeki mutfak ekibi, menüde yer alan her bir reçeteyi vegan ve vejetaryen geleneklerden beslenerek modern bir yaklaşımla yeniden yorumluyor.

Telezzüz mevsimselliğe, yerel ürün kullanımına, karbon ayak izine özen göstererek sürdürülebilir ve atıksız mutfak prensiplerini benimsiyor. Özenle seçilen malzemelerin doğallığını ve dokularını öne çıkaran reçetelerden oluşan menüler her mevsim yenileniyor.

Telezzüz, Divan Grubu’nun alametifarikası olan özenli misafirperverlik eşliğinde birbirinden özel reçeteleri içeren vegan ve vejetaryen menüsü, özenle seçilmiş şarapları ve özel kokteylleri de içeren bar menüsü, sanat eserlerinin yer aldığı şık dekorasyonu ile tüm misafirlerini bekliyor. Rezervasyon için Telezzüz’e (0216) 576 76 71 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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