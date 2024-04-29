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SnobMagazin.com

Vegan ve vejetaryen mutfağı ile sade, doğal, duyarlı bir gastronomi deneyimi vadeden Telezzüz kapılarını açıyor

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ve yarım asrı aşan tecrübesiyle otelcilik ve gastronomi alanında öncü girişimlerde bulunan Divan Grubu, zincirine yeni bir halka daha ekledi. Bağlarbaşı Abdülmecit Efendi Korusu’nda özenle tasarlanan konsepti ile hayata geçirilen Telezzüz, zengin vegan ve vejetaryen menüsüyle lezzetlerin doğal buluşmasını misafirlerine sunuyor.

Vegan ve vejetaryen mutfağı ile sade, doğal, duyarlı bir gastronomi deneyimi vadeden Telezzüz kapılarını açıyor

“Tüm duyularla lezzet alma”, “tadını çıkarma” anlamlarına gelen Telezzüz, iyi beslenmeye önem veren, yeniliklere açık, sade, doğal ve duyarlı bir deneyim arayışında olan herkesin büyük keyif alacağı bir yer olarak tasarlandı.

Vegan ve vejetaryen mutfağı ile sade, doğal, duyarlı bir gastronomi deneyimi vadeden Telezzüz kapılarını açıyor

Bir lokantanın ötesinde etik ve sürdürülebilir değerleri gözeten bir hareketin parçası olan Telezzüz, menüsü, konumu, mimari yaklaşımı ve sanat eserlerinin yer aldığı dekorasyonu ile benzersiz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Telezzüz’ün ödüllü ve yaratıcı şef Bahtiyar Büyükduman liderliğindeki mutfak ekibi, menüde yer alan her bir reçeteyi vegan ve vejetaryen geleneklerden beslenerek modern bir yaklaşımla yeniden yorumluyor. 

Vegan ve vejetaryen mutfağı ile sade, doğal, duyarlı bir gastronomi deneyimi vadeden Telezzüz kapılarını açıyor

Telezzüz mevsimselliğe, yerel ürün kullanımına, karbon ayak izine özen göstererek sürdürülebilir ve atıksız mutfak prensiplerini benimsiyor. Özenle seçilen malzemelerin doğallığını ve dokularını öne çıkaran reçetelerden oluşan menüler her mevsim yenileniyor. 

Vegan ve vejetaryen mutfağı ile sade, doğal, duyarlı bir gastronomi deneyimi vadeden Telezzüz kapılarını açıyor

Telezzüz, Divan Grubu’nun alametifarikası olan özenli misafirperverlik eşliğinde birbirinden özel reçeteleri içeren vegan ve vejetaryen menüsü, özenle seçilmiş şarapları ve özel kokteylleri de içeren bar menüsü, sanat eserlerinin yer aldığı şık dekorasyonu ile tüm misafirlerini bekliyor. Rezervasyon için Telezzüz’e (0216) 576 76 71 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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