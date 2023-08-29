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Vefatının 20’nci yılında annesinin şarkısını söyledi

Murat Kurşun, annesinin en sevdiği şarkıyı vefatının 20’inci yılında merhume için okudu. 

Vefatının 20’nci yılında annesinin şarkısını söyledi

Annesinin ölüm yıldönümünde onun en sevdiği şarkıyı alıp seslendirdi. Murat Kurşun, 20 yıl önce Ağustos ayında vefat eden annesinin çok sevdiği ‘Bilemezsin Sen’ şarkısını okudu. 

Vefatının 20’nci yılında annesinin şarkısını söyledi

Annesi merhume Nezihe Kurşun’un hastalığı sürecinde de bu eseri çok dinlediğini ve o anları unutamadığını anlatan sanatçı ¨Rahmetli anneciğime aramızdan ayrılışının 20’nci sene-i devriyesinde okuttuğumuz tüm duaların yanında, en sevdiği şarkıyı da oğlunun sesinden ruhuna hediye etmek istedim¨ dedi.

Vefatının 20’nci yılında annesinin şarkısını söyledi

35 YIL ÖNCE İLK FERDİ TAYFUR SÖYLEMİŞ  

Kurşun’un ‘Bilemezsin Sen’ adlı yeni teklisi Kemal Aslan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a bestesi Mustafa Sayan’a ait olan ve ilk kez 1998 yılında Ferdi Tayfur’un seslendirdiği ‘Bilemezsin Sen’ şarkısının düzenlemesini ise Hatem Tutkuş yaptı. Şarkının klibini ise yönetmen Ferit Çetinkaya çekti. 

 

 

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