Vefasızlıktan doğan şarkı!

Yeni şarkısı hakkında konuşan Gökhan Akar “Yakın bir dostumdan büyük bir vefasızlık gördüm. Ben arkadaşlık duygusuna önem veren biriyim ve arkadaşlarımın hep iyiliğini düşünürüm. Ben böyle davranırken, arkadaşımın bana yaptığı vefasızlık beni çok etkiledi ve o gece İstanbul’dan hemen ayrılıp kafa dağıtmak için Alaçatı’ya gittim. Şarkı da böyle gelişti.” dedi.

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