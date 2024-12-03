Vefalı Galip'e İran'dan ödül

Demirkıran belgesele ve ödüle layık görülmeleri ile ilgili şunları söyledi; "En uzun yaşayan futbolcuya filmografimin en kısa belgeselini çektim. Onun sportmen kişiliği ve nüktedanlığını unutmayacağım. Galip abi filmi izleyemedi, ödülü de göremedi. Onun eşsiz hatırasını bir parça yaşattığımız için mutluyum.

Türkiye’nin ve Dünyanın en uzun yaşayan profesyonel sporcularından biri olan Vefasporlu Galip, (nam-ı diğer Kör Galip) 1936 yılında futbola başladı. Lise öğrencilerinin profesyonel futbolcu olmasının yasak olduğu bir dönemde Darüşşafaka’da okudu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray genç takımlarında futbol oynasa da, liseyi bitirdiğinde Vefa’yı seçti ve burada futbol hayatına devam edip, Vefa’nın efsanesi oldu.

Galip Haktanır, 1940’lı yılların ve 1950’li yılların meşhur bir futbolcusuydu. O dönem pek az maç yapan Milli Takım’da da forma giydi.

Galip Haktanır’ın futbol sahalarındaki lakabı Kör Galip’ti. Çünkü bir gözü görmüyordu. Çünkü o bir anlamda Kurtuluş Savaşı’nda gazi olmuştu. 1921 yılında doğan Haktanır, İzmir’deki Yunan İşgali zamanından kalan bir şarapnel parçasının patlamasıyla bir gözünü kaybetmişti. Bu olay onu gelecekte mücadeleci bir futbolcu yapacaktı.

Darüşşafaka mezunu olan Galip Haktanır üniversiteyi de okudu. Futbolculuğundan sebeple beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Yıllar sonra Yeşilçam’ın en büyük aktörlerinden Ayhan Işık, bir röportajında ondan şöyle söz edecekti.

İstanbul'da ilk önceleri zorlanan Işık daha sonraları kendisini çok güzel bir çevrede bulduğunu, verdiği röportajların birinde şu sözlerle anlatır: "Mahir İz okul müdürü, Salah Birsel müdür muaviniydi, edebiyata Rıfat Ilgaz, beden eğitimine Vefalı Kör Galip, coğrafyaya Akbaba Celal geliyordu. Daha ne isteyebilirdim ki..."

Galip Haktanır, aynı zamanda yazan bir neslin ferdiydi. Düzenli tuttuğu anıları İletişim Yayınları tarafından Vefa’nın Galibi adıyla basıldı.

Galip Haktanır 101 yaşındayken çekimleri yapılan Vefalı Galip isimli belgesel film kurgu aşamasındayken “Kör Galip” hayata veda etti. Çeşitli festivallerde gösterilen Vefalı Galip son olarak 14. İran Spor Filmleri Festivali’nden En İyi Kısa Belgesel Araştırma Ödülü aldı.

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