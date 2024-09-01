 Vedat Milor ölümden döndü!

Yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, İstanbul Beyoğlu'nda kaza yaptı. Kaza sonrası açıklama yapan Milor, fotoğraflarını paylaştı.

Milor, "Dün yaşadığımız kazanın anatomisi: Sola hatalı dönüş yapan sürücü (beyaz araç) kazaya neden oldu ve %100 haksız olduğunu kabul etti.

Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şöför Fahrettin Beyin bir eli ciddi hasar gördü.

Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek: Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı. Fakat sağ cebe girip sola dönmek yerine (ceptekilere sola dönüş kırmızı yanıyordu), cebe girmeden, düz gitmesi gereken yolda aniden sola döndü. Uygar ülkelerde bu tip trafik düzenlemeleri çok daha anlaşılır.

Çünkü bu tip dönüşler öncesi yerde veya yol kenarında işaretler var. Sizi çok iyi yönlendiriyorlar. Bizde bu işaretler çizilmeye mi üşeniliyor yoksa ekstra masraftan mı kaçınılıyor bilmiyorum. Bu tip ceplerin sorun olması bir yana düzgün ve anlaşılır trafik düzenlemesi yok. İstatistik çıkarsak herhalde ülkemizde yüzlerce farklı kavşak düzenlemesi vardır. Bu konuda hiçbir standart yok. Örneğin kazaya neden olan arkadaş navigasyonu açık olduğu halde yanlış dönüş yapabiliyor. Elbette daha dikkatli olmalıydı ama bu kazada trafik ve yol düzenlemelerinin hiç mi payı yok?" dedi.

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