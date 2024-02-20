“Veda” Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi

1920-1923 yılları arasında soylu bir Osmanlı ailesinin yaşadıkları ile arka planda milli mücadelenin anlatıldığı iki perdelik oyunda usta oyuncu Nevra Serezli başta olmak üzere Aziz Sarvan, Leyla Feray Fatih Gülnar, Meral Asiltürk, Zeynep Sevi Yılmaz, Alişan Özkan ve Gizemnur Topaloğlu rol alıyor.

Vakıf gönüllüleri ve dostları, Türk Böbrek Vakfı Sosyal Komite Başkanı Mukaddes Yamaç’ın organizasyonu ile Trump Sahne’de bir araya geldi. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunun sonunda oyuncular uzun süre ayakta alkışlanırken, TBV Başkanı Timur Erk, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan usta oyuncu Nevra Serezli’ye tüm oyuncular adına bir teşekkür belgesi takdim etti.

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