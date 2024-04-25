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Veda Partisi sete çıktı 

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, yıldız isimleri buluşturan  komedi filmi Veda Partisi’nin çekimleri başladı. 14 Haziran’da vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapılıyor.

Veda Partisi sete çıktı 

Vahdet Erdoğan’ın yapımcılığını yaptığı ve genel hikayesini yazdığı Veda Partisi’nin yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor.   Barış Başar'ın senaryosunu yazdığı Veda Partisi’nin oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Fatoş Bayındır ve Emir Sefa Yıldırım yer alıyor.   

Veda Partisi sete çıktı 

Veda Partisi Başkanı İbrahim başkanın eşinin, arkadaşı için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşananların anlatıldığı hikayede, bir gecede değişen bir ailenin hayatı anlatılıyor. Eğlenceli başlayan bir bekarlığa veda partisinin ilerleyen saatlerde heyecan ve gerilim dolu bir geceye dönüşmesiyle seyirciler de kahkahalara boğulacak.  

Veda Partisi sete çıktı 

Şubat’ta vizyona giren C Takımı ile gişede büyük başarı elde eden Greenart Group Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Erdoğan, dördüncü filmi için hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başladı.

Veda Partisi sete çıktı 

Veda Partisi’nin çekimleri devam ederken seri filmi olarak planlanan C Takımı’nın da hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirten Vahdet Erdoğan, “Gerçek hayatlardan ilham alınarak yazılan hikayeleri, başarılı oyuncular ve uyumlu bir ekiple beyaz perdeye aktarıyoruz. İzleyiciler de bu samimiyeti hissedip filmlerimize sahip çıkıyor. Türk sinemasının geleceği açısından bu sahiplenme çok önemli. Veda Partisi filmimiz için de çok güzel bir oyuncu kadrosu kurduk. İnşallah gişede de emeklerimizin karşılığını alacağız” dedi.

 

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